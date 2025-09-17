Газета
Песков объяснил отсутствие главы Генштаба Герасимова на учениях с Путиным

Ведомости

Начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях «Запад-2025», так как он руководит ходом специальной военной операции. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос, был ли Герасимов на основном этапе учений на полигоне «Мулино».

«Вы знаете, что идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», – сказал Песков.

16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Президент осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации. Он также отметил, что целью учений стала отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.

Отдельно Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.

Совместные учения России и Белоруссии проходили с 12 по 16 сентября. На этапе, который проходил на территории Белоруссии, отрабатывалось планирование применения нестратегического ядерного оружия, использование беспилотников, а также действия в населенных пунктах и лесисто-болотистой местности. В том числе военные отработали развертывание ракетного комплекса «Орешник».

Как Путин наблюдал за учениями «Запад-2025»
16 сентября президент Владимир Путин побывал на нижегородском полигоне «Мулино», где состоялся основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства осмотрел беспилотники, специальную военную технику, современное вооружение, в том числе пулеметные комплексы, гладкоствольное и снайперское оружие. Также российский лидер понаблюдал за активной фазой совместных стратегических маневров. По словам Путина, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий приняли участие 100 000 человек и 25 иностранных делегаций.
16 сентября президент Владимир Путин побывал на нижегородском полигоне «Мулино», где состоялся основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства осмотрел беспилотники, специальную военную технику, современное вооружение, в том числе пулеметные комплексы, гладкоствольное и снайперское оружие. Также российский лидер понаблюдал за активной фазой совместных стратегических маневров. По словам Путина, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий приняли участие 100 000 человек и 25 иностранных делегаций.

