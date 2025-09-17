Песков объяснил отсутствие главы Генштаба Герасимова на учениях с Путиным
Начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал с президентом Владимиром Путиным на учениях «Запад-2025», так как он руководит ходом специальной военной операции. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос, был ли Герасимов на основном этапе учений на полигоне «Мулино».
«Вы знаете, что идет специальная военная операция. И общую координацию руководства этой операцией, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», – сказал Песков.
16 сентября Путин посетил полигон «Мулино» в Нижегородской области. Там он наблюдал, как проходит основной этап учений российских и белорусских военнослужащих «Запад-2025». Президент осмотрел образцы вооружения и специальной техники, которую применяют бойцы спецоперации. Он также отметил, что целью учений стала отработка защиты Союзного государства от любой агрессии.
Отдельно Путин поблагодарил иностранные делегации за участие в военных мероприятиях. На учениях присутствовали представители Бангладеш, Индии, Ирана, Буркина-Фасо, Конго и Мали.
Совместные учения России и Белоруссии проходили с 12 по 16 сентября. На этапе, который проходил на территории Белоруссии, отрабатывалось планирование применения нестратегического ядерного оружия, использование беспилотников, а также действия в населенных пунктах и лесисто-болотистой местности. В том числе военные отработали развертывание ракетного комплекса «Орешник».