Песков объяснил отсутствие главы Генштаба Герасимова на учениях с Путиным

1 / 10

16 сентября президент Владимир Путин побывал на нижегородском полигоне «Мулино», где состоялся основной этап российско-белорусских учений «Запад-2025». Глава государства осмотрел беспилотники, специальную военную технику, современное вооружение, в том числе пулеметные комплексы, гладкоствольное и снайперское оружие. Также российский лидер понаблюдал за активной фазой совместных стратегических маневров. По словам Путина, в общей сложности в мероприятиях по отработке практических действий приняли участие 100 000 человек и 25 иностранных делегаций. / Сергей Бобылев / ТАСС