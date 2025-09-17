Путин сможет наблюдать за трансляцией «Интервидения»
Президент РФ Владимир Путин сможет понаблюдать за ходом музыкального конкурса «Интервидение» через его телевизионную трансляцию, однако посещать мероприятие лично он не планирует. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я думаю, что так или иначе, как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия, очень важного, ожидаемого мероприятия. Но у самого президента в графике такого посещения нет», – сказал представитель Кремля.
16 сентября стало известно, что ведущими конкурса станут индийская актриса, модель Стэфи Патель и китайско-английский телеведущий Мэнг Лэй. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, что всемирный охват конкурса показывает также очередность выступлений стран. «Откроет шоу Куба, а завершит – Индия», – сказал тогда министр. Он добавил, что всего участниками конкурса станут исполнители из 23 стран – из государств СНГ, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Африки, Азии.
Международный песенный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 г. в Москве. Представитель России на мероприятии, певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) по итогам жеребьевки выступит под девятым номером.