Коллегия еврокомиссаров поддержала пакет санкций против Израиля

Ведомости

Коллегия еврокомиссаров одобрила пакет мер, направленных против Израиля на фоне нападения в секторе Газа. Он включает приостановку действия ряда торговых соглашений и двусторонней поддержки, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания коллегии, передает «РИА Новости».

16 сентября она также сообщила, что ЕК предлагает ввести пошлины на 37% экспорта товаров, которые поставляются из Израиля в Евросоюз. Она объяснила, что в 2024 г. товарооборот объединения с Тель-Авивом составил 42,6 млрд евро, причем 37% поставок из Израиля происходило в режиме преференций. «Отмена такого режима дорого обойдется Израилю», – подчеркнула Каллас.

В ночь на 16 сентября израильские вооруженные силы начали масштабную военную операцию в городе Газа. Руководство страны включило эти действия в план по уничтожению палестинской группировки «Хамас». При этом наступление последовало через несколько часов после встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалиме.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день сообщил, что президента США Дональд Трамп пригласил его на встречу в Белый дом через две недели. По его словам, Тель-Авив сейчас работает над созданием самодостаточного оборонно-промышленного комплекса для обеспечения безопасности государства.

