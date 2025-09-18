Газета
Главная / Политика /

Bloomberg: самолет Трампа едва не столкнулся с пассажирским рейсом

Ведомости

Пассажирский самолет Spirit Airlines «слишком близко» подошел к американскому борту № 1 с президентом США Дональдом Трампом в небе над Нью-Йорком. Об этом пишет Bloomberg.

Рейс Spirit, следовавший из Форт-Лодердейла в Бостон, пролетал одновременно с самолетом Трампа над Лонг-Айлендом. В этот момент авиадиспетчер заметил, что их высоты примерно одинаковы, а траектории полета сходятся. Он попытался предупредить пилотов Spirit о необходимости изменить курс.

«Хотя самолеты находились на расстоянии многих миль друг от друга и не подвергались опасности превышения порогов безопасности, эта встреча привлекла внимание в социальных сетях как к знаменитому президентскому самолету, так и к выговорам со стороны диспетчера», – говорится в материале.

Согласно распространяемым аудиозаписям, диспетчер требовал от пилотов Spirit срочно совершить поворот на 20 градусов несколько раз. В конце он призвал пилотов быть внимательными и «отложить iPad».

Mirror: у Виндзорского замка развернули баннер с фото Трампа и Эпштейна

Политика / Международные новости

Трамп в этот момент отправлялся в Лондон. Официальный визит Трампа и первой леди Мелании Трамп в Великобританию начался днем 17 сентября. Сначала у президентского вертолета американскую делегацию встретили принц Уэльский Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин, после чего Дональд и Мелания Трамп были представлены королю Карлу III и королеве Камилле.

Визит проходит на фоне массовых протестов против президента США в Лондоне. Участников акции можно было заметить с плакатами «долой Трампа», «нет расизму, нет Трампу», «стоп Трамп», «долой ядерные бомбы Трампа», а также изображения президента США в сатирическом виде. 

