Главная / Политика /

Польша может открыть границу с Белоруссией 20 сентября для поездов

Ведомости

Польша планирует возобновить движение поездов через границу с Белоруссией 20 сентября, а для остального транспорта – 22 сентября. Об этом сообщило радио «Беларусь», передают «РИА Новости».

Граница была закрыта 12 сентября по решению премьер-министра Дональда Туска. Он объяснил этот шаг «интересами безопасности» на фоне активной фазы российско-белорусских учений «Запад-2025».

В Кремле неоднократно подчеркивали, что маневры носят плановый характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что они не направлены против третьих стран и являются частью двустороннего сотрудничества России и Белоруссии.

Москва 11 сентября призывала Варшаву пересмотреть решение о закрытии границы. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг деструктивным и указывала, что формальным поводом стали регулярные учения «Запад-2025», проводимые с международным освещением и приглашением наблюдателей ОБСЕ, включая Польшу.

По ее словам, польские власти используют подобные меры для оправдания линии на эскалацию напряженности в Европе, что в итоге негативно сказывается на бизнесе и партнерах страны.

