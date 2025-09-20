Газета
Политика

Песков: эмоциональность Трампа абсолютно понятна

Ведомости

Эмоциональная реакция президента США Дональда Трампа на тему урегулирования украинского кризиса абсолютно понятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

Москва исходит из того, что Трамп лично прилагает усилия к урегулированию конфликта между Россией и Украиной, объяснил Песков.

19 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Трамп «единственный способен завершить этот конфликт», но со стороны России якобы нет признаков готовности к серьезным переговорам. 

18 сентября Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером заявил, что Путин его подвел. Президент США добавил, что по-прежнему надеется на успешное урегулирование ситуации на Украине.

Тогда же Трамп сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Перед вылетом в Великобританию он отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.

