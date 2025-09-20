Песков: эмоциональность Трампа абсолютно понятна

Тогда же Трамп сообщил, что надеется скоро сообщить «хорошие новости» по России. Перед вылетом в Великобританию он отметил, что Украина сталкивается с серьезными проблемами и для завершения конфликта президенту страны Владимиру Зеленскому придется пойти на компромисс. Он также призвал европейские страны прекратить закупки российских энергетических ресурсов.