«Хамас» опубликовал «прощальные» фотографии остающихся в заложниках людей

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у членов группировки есть несколько дней или недель, чтобы принять решение о прекращении огня, поскольку Израиль начал проведение операций в рамках конфликта. Политик указал, что предпочтительным вариантом для завершения боев будут переговоры, где «Хамас» согласится на демилитаризацию, освобождение заложников и роспуск движения.