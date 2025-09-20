«Хамас» опубликовал «прощальные» фотографии остающихся в заложниках людей
Радикальная палестинская группировка «Хамас» опубликовала фотографии 47 израильтян, которые остаются в заложниках у боевиков. Они размещены в Telegram-канале группировки.
«Хамас» призвал попрощаться с пленными на фоне начала военной операции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Газа.
16 сентября президент США Дональд Трамп предупредил, что «Хамас» ожидают большие проблемы при использовании заложников в качестве «живого щита».
В этот же день госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у членов группировки есть несколько дней или недель, чтобы принять решение о прекращении огня, поскольку Израиль начал проведение операций в рамках конфликта. Политик указал, что предпочтительным вариантом для завершения боев будут переговоры, где «Хамас» согласится на демилитаризацию, освобождение заложников и роспуск движения.
Axios писал, что израильская армия начала наземное наступление для захвата Газы 15 сентября. По его данным, начальник генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, руководители Моссада и военной разведки советовали премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху не начинать операцию, поскольку она может поставить под угрозу жизни удерживаемых в Газе заложников, привести к тяжелым потерям, неудаче в ликвидации группировки и «принудить Израиль к прямому военному правлению над 2 млн жителей Газы».