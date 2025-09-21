Фон дер Ляйен не увидела рисков начала третьей мировой войны

По мнению главы ЕК, мир «радикально» изменился и Европе необходимо ответить на вызовы, доказывая, что у нее есть «воля и способность защитить себя». Фон дер Ляйен в связи с этим указала на уже предпринятые шаги в сфере обеспечения энергетической безопасности и обороны. После начала российско-украинского конфликта в 2022 г. ЕС «на правильном пути», подчеркнула она.