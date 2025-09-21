Фон дер Ляйен не увидела рисков начала третьей мировой войны
Сейчас мир не движется к третьей мировой войне, но «мы живем в очень опасное время», заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Soir.
«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Это объясняет нашу решимость укреплять оборонный потенциал. Перед лицом растущей враждебности в мире мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира», – сказала она.
По мнению главы ЕК, мир «радикально» изменился и Европе необходимо ответить на вызовы, доказывая, что у нее есть «воля и способность защитить себя». Фон дер Ляйен в связи с этим указала на уже предпринятые шаги в сфере обеспечения энергетической безопасности и обороны. После начала российско-украинского конфликта в 2022 г. ЕС «на правильном пути», подчеркнула она.
Председатель Еврокомиссии также назвала значимым инцидент в Польше, когда республика зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По ее словам, Европа должна быть более автономной и независимой в вопросах безопасности и для достижения этой цели существует план. «Мы мобилизуем до 800 млрд евро на оборонный сектор. Мы защитим каждый дюйм Европейского союза», – сказала она.
10 сентября фон дер Ляйен объявила, что ЕС и Украина создадут «альянс дронов». По ее словам, Европа может использовать свою промышленность для поддержки Украины в противодействии российским беспилотникам. На это ЕС готов выделить 6 млрд евро в рамках кредитной программы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), погашение займов идет за счет доходов от замороженных активов РФ.