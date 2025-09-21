Эстония созывает экстренное заседание Совбеза ООН по истребителям РФ
Эстония созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за предполагаемого якобы нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями. Это следует из сообщения на сайте МИДа страны.
«... Нарушая наше воздушное пространство, Россия подрывает принципы, имеющие важнейшее значение для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсуждал подобные нарушения в этом же органе», – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
По его словам, нарушение воздушного пространства Эстонии является «частью более широких действий России, которые испытывают решимость Европы и НАТО».
19 сентября МИД Эстонии обвинил три российских истребителя МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.
Минобороны РФ заявило на следующий день, что российские истребители совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградской области. По заявлению российского ведомства, полет проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.