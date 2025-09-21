Эстония созывает экстренное заседание Совбеза ООН по истребителям РФ

19 сентября МИД Эстонии обвинил три российских истребителя МиГ-31 во вторжении в ее воздушное пространство. По утверждению Таллина, самолеты ВКС России вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Российскому дипломату выразили протест и потребовали объяснений.