Кремль анонсировал важное заявление Путина

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и после 15:30 сделает ряд важных заявлений, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем важное заявление президента Путина», – сказал Песков.

Предыдущее совещание с постоянными членами Совбеза прошло 29 августа. Участники мероприятия обсудили работу с некоторыми странами СНГ.

9 сентября пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что ведомство работает над содержанием новой редакции доктрины информационной безопасности страны. В том числе в документе зафиксирован растущий тренд на наличие в СМИ иностранных государств материалов, предвзято оценивающих российскую госполитику.

