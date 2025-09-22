Кремль анонсировал важное заявление Путина

9 сентября пресс-служба Совбеза РФ сообщила, что ведомство работает над содержанием новой редакции доктрины информационной безопасности страны. В том числе в документе зафиксирован растущий тренд на наличие в СМИ иностранных государств материалов, предвзято оценивающих российскую госполитику.