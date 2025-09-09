Совбез работает над новой доктриной информационной безопасности
Совет безопасности РФ работает над содержанием новой редакции доктрины информационной безопасности страны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата ведомства.
По этому вопросу уже проведено совещание межведомственной рабочей группы, которая подготовит заседание межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. По результатам встречи комиссия получит проект новой редакции доктрины, уточнили в пресс-службе.
Текущую редакцию документа указом утвердил президент Владимир Путин в декабре 2016 г. В соответствии с текстом доктрины наращивание несколькими зарубежными странами возможностей влиять на информационную структуру РФ в военных целях является одним из ключевых факторов, которые влияют на область информбезопасности в России.
Кроме того, в документе зафиксирован растущий тренд на наличие в СМИ иностранных государств материалов, предвзято оценивающий российскую госполитику. В доктрине также указывается наращивание зарубежного информационного воздействия в первую очередь на молодежь в РФ, чтобы уменьшить влияние традиционных духовно-нравственных ценностей.
Документ также учитывает увеличение масштабов киберпреступности в России и недостаточный уровень развития технологий, которые позволяют предотвратить подобные атаки. В доктрине отмечен высокий уровне зависимости отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, а именно электронной компонентной базы и программного обеспечения.