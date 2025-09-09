Совбез работает над новой доктриной информационной безопасности

Кроме того, в документе зафиксирован растущий тренд на наличие в СМИ иностранных государств материалов, предвзято оценивающий российскую госполитику. В доктрине также указывается наращивание зарубежного информационного воздействия в первую очередь на молодежь в РФ, чтобы уменьшить влияние традиционных духовно-нравственных ценностей.