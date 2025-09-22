Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готово к «прямой конфронтации» с Россией на фоне утверждений европейских стран о якобы воздушных инцидентах, сообщает «РИА Новости».
10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил, что нарушившие воздушное пространство республики БПЛА якобы были российскими.
В Минобороны РФ поясняли, что удары наносились исключительно по объектам украинского ВПК и цели в Польше не планировались. Там подчеркнули, что дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км, однако Россия была готова к консультациям с польской стороной.
19 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы голословными. Она отметила, что конкретных доказательств приписываемого России «злого умысла» не представлено, а отказ Польши от консультаций указывает на нежелание «коллективного Запада» разбираться в реальных обстоятельствах. Произошедшего.