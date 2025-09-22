Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией

Ведомости

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что НАТО готово к «прямой конфронтации» с Россией на фоне утверждений европейских стран о якобы воздушных инцидентах, сообщает «РИА Новости».

10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. Премьер-министр Дональд Туск тогда заявил, что нарушившие воздушное пространство республики БПЛА якобы были российскими.

В Минобороны РФ поясняли, что удары наносились исключительно по объектам украинского ВПК и цели в Польше не планировались. Там подчеркнули, что дальность полета российских беспилотников не превышает 700 км, однако Россия была готова к консультациям с польской стороной.

19 сентября представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения в адрес Москвы голословными. Она отметила, что конкретных доказательств приписываемого России «злого умысла» не представлено, а отказ Польши от консультаций указывает на нежелание «коллективного Запада» разбираться в реальных обстоятельствах. Произошедшего.

Читайте также:Песков: Эстония не приводит объективных данных якобы нарушений своих границ
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте