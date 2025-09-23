Мирошник: Киев хочет получить финансирование от Запада с помощью атак по РФ

Также дипломат сообщил о значительном увеличении количества ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по прифронтовой зоне. С 8 по 14 сентября фиксировалось до 600 атак в сутки, что почти вдвое превышает показатели весеннего периода. С 15 по 21 сентября интенсивность ударов снизилась примерно до 460 в сутки.