Мирошник: Киев хочет получить финансирование от Запада с помощью атак по РФ
Украинские диверсионно-разведывательные группы активно пытаются захватить территории в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Эти действия предназначены для демонстрации Киевом своих возможностей западным странам, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник «Известиям».
Мирошник отметил высокую активность ДРГ, указав, что Украина практически постоянно стремится занять любой пятачок земли. По его словам, это необходимо киевскому режиму для создания политического повода и демонстрации потенциала, оправдывающего запросы на «фантастические объемы» финансовой помощи от Запада.
Также дипломат сообщил о значительном увеличении количества ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по прифронтовой зоне. С 8 по 14 сентября фиксировалось до 600 атак в сутки, что почти вдвое превышает показатели весеннего периода. С 15 по 21 сентября интенсивность ударов снизилась примерно до 460 в сутки.
С 00:00 до 07:00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Воздушные цели были поражены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, БПЛА сбили в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.