Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Мирошник: Киев хочет получить финансирование от Запада с помощью атак по РФ

Ведомости

Украинские диверсионно-разведывательные группы активно пытаются захватить территории в приграничных районах Белгородской и Курской областей. Эти действия предназначены для демонстрации Киевом своих возможностей западным странам, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник «Известиям».

Мирошник отметил высокую активность ДРГ, указав, что Украина практически постоянно стремится занять любой пятачок земли. По его словам, это необходимо киевскому режиму для создания политического повода и демонстрации потенциала, оправдывающего запросы на «фантастические объемы» финансовой помощи от Запада.

Также дипломат сообщил о значительном увеличении количества ударов с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по прифронтовой зоне. С 8 по 14 сентября фиксировалось до 600 атак в сутки, что почти вдвое превышает показатели весеннего периода. С 15 по 21 сентября интенсивность ударов снизилась примерно до 460 в сутки.

С 00:00 до 07:00 мск 23 сентября силы ПВО уничтожили 69 украинских БПЛА над российскими регионами. Воздушные цели были поражены в небе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской областями, а также Московским регионом. Кроме того, БПЛА сбили в Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской областях и в Крыму.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь