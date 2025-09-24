Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Эйлате в результате атаки дрона пострадали 19 человек

Ведомости

Вечером 24 сентября в израильском Эйлате беспилотник прорвался через систему противовоздушной обороны и взорвался в туристическом районе города. Об этом сообщил 9-й канал Израиля.

По предварительным данным издания, по цели выпустили две ракеты-перехватчика, однако они не смогли сбить дрон. Армия Израиля выясняет причины произошедшего.

В результате атаки пострадали 19 человек, двое из них получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.

19 сентября власти сектора Газа сообщали о 33 погибших за сутки. По данным местных служб, общее число жертв с начала обострения конфликта 7 октября 2023 г. превысило 65 000 человек, число пострадавших достигло 166 000.

21 сентября Великобритания, Австралия и Канада объявили о признании Палестины. При этом подчеркивалось, что речь идет о признании администрации, а не группировки «Хамас».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это решение угрозой для еврейского государства и «абсурдной наградой за террор». Он заявил, что Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь