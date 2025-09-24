В Эйлате в результате атаки дрона пострадали 19 человек
Вечером 24 сентября в израильском Эйлате беспилотник прорвался через систему противовоздушной обороны и взорвался в туристическом районе города. Об этом сообщил 9-й канал Израиля.
По предварительным данным издания, по цели выпустили две ракеты-перехватчика, однако они не смогли сбить дрон. Армия Израиля выясняет причины произошедшего.
В результате атаки пострадали 19 человек, двое из них получили тяжелые травмы и были госпитализированы. Еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие ранения.
19 сентября власти сектора Газа сообщали о 33 погибших за сутки. По данным местных служб, общее число жертв с начала обострения конфликта 7 октября 2023 г. превысило 65 000 человек, число пострадавших достигло 166 000.
21 сентября Великобритания, Австралия и Канада объявили о признании Палестины. При этом подчеркивалось, что речь идет о признании администрации, а не группировки «Хамас».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это решение угрозой для еврейского государства и «абсурдной наградой за террор». Он заявил, что Палестинское государство не будет создано к западу от Иордана.