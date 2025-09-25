Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польша хотела дать убежище подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

Ведомости

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказывался о готовности предоставить убежище и наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Сикорский говорил об этом в частных беседах, подчеркивая «героический» образ фигуранта дела. Владимир Ж., инструктор по дайвингу и специалист по кондиционерам, жил в пригороде Варшавы. Германия направила в Польшу европейский ордер на его арест в июне 2025 г., однако вскоре после визита канцлера Олафа Шольца он покинул страну – предположительно, на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами. За рулем, по данным следствия, находился украинский военный атташе.

Берлинская прокуратура считает Владимира Ж. членом украинской диверсионной группы, состоявшей из семи человек. Немецкие СМИ, включая Der Spiegel, ранее выражали недовольство действиями польской стороны и указывали, что для польских властей он был скорее «героем», чем преступником.

Песков: РФ надеется на полноценное расследование подрывов «Северных потоков»

Политика / Международные отношения

Польская сторона в ответ подчеркивает, что Владимир Ж. до сих пор остается лишь подозреваемым и официально ему не предъявлены обвинения. В то же время, по информации Rzeczpospolita, польские спецслужбы знали о его возможной роли и, по сути, способствовали его бегству.

27 августа Süddeutsche Zeitung сообщила, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Установлены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа.