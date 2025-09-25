Польша хотела дать убежище подозреваемому в подрыве «Северных потоков»

По данным издания, Сикорский говорил об этом в частных беседах, подчеркивая «героический» образ фигуранта дела. Владимир Ж., инструктор по дайвингу и специалист по кондиционерам, жил в пригороде Варшавы. Германия направила в Польшу европейский ордер на его арест в июне 2025 г., однако вскоре после визита канцлера Олафа Шольца он покинул страну – предположительно, на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами. За рулем, по данным следствия, находился украинский военный атташе.