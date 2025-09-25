Польша хотела дать убежище подозреваемому в подрыве «Северных потоков»
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский высказывался о готовности предоставить убежище и наградить орденом украинца Владимира Ж., подозреваемого в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Об этом сообщает газета Rzeczpospolita со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, Сикорский говорил об этом в частных беседах, подчеркивая «героический» образ фигуранта дела. Владимир Ж., инструктор по дайвингу и специалист по кондиционерам, жил в пригороде Варшавы. Германия направила в Польшу европейский ордер на его арест в июне 2025 г., однако вскоре после визита канцлера Олафа Шольца он покинул страну – предположительно, на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами. За рулем, по данным следствия, находился украинский военный атташе.
Берлинская прокуратура считает Владимира Ж. членом украинской диверсионной группы, состоявшей из семи человек. Немецкие СМИ, включая Der Spiegel, ранее выражали недовольство действиями польской стороны и указывали, что для польских властей он был скорее «героем», чем преступником.
Польская сторона в ответ подчеркивает, что Владимир Ж. до сих пор остается лишь подозреваемым и официально ему не предъявлены обвинения. В то же время, по информации Rzeczpospolita, польские спецслужбы знали о его возможной роли и, по сути, способствовали его бегству.
27 августа Süddeutsche Zeitung сообщила, что следователи в Германии, вероятно, установили личности всех диверсантов, которые принимали участие в подрыве «Северных потоков». Установлены имена семи подозреваемых, на их арест выданы ордера. «РИА Новости» со ссылкой на европейский ордер на арест писало, что в диверсионную группу входили семь человек, в частности координатор операции, гражданин Украины Сергей Кузнецов, задержанный в Италии 21 августа.