Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Посол РФ: если НАТО собьет российский самолет, это будет война

Ведомости

Если НАТО собьет российский самолет, то будет война, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире RTL.

«Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России», – сказал он, добавив, что Москва их не сбивает.

25 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что страны НАТО не пришли к единому мнению в рамках обсуждения, сбивать ли российские самолеты при возможном нарушении ими их воздушного пространства.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского. Ранее Сикорский предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь