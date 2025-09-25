Посол РФ: если НАТО собьет российский самолет, это будет война
Если НАТО собьет российский самолет, то будет война, заявил посол России во Франции Алексей Мешков в эфире RTL.
«Многие самолеты НАТО нарушают воздушное пространство России», – сказал он, добавив, что Москва их не сбивает.
25 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщил, что страны НАТО не пришли к единому мнению в рамках обсуждения, сбивать ли российские самолеты при возможном нарушении ими их воздушного пространства.
23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно восприняли высказывания главы МИД Польши Радослава Сикорского. Ранее Сикорский предупредил, что любые ракеты или самолеты России, пересекающие воздушное пространство стран НАТО, будут сбиты.