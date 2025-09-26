Захарова призвала Стубба задуматься о нарушении международного права Европой
Президент Финляндии Александр Стубб должен начинать с Европы, если хочет поделиться своими мыслями по поводу нарушений международного права. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Этой публикацией она прокомментировала заявление Стубба, сказанное во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Президент Финляндии сказал, что у России нет права продолжать свое наступление против Украины, а Израиль не может нарушать международное право в Палестине.
По словам Захаровой, международное право нарушил Запад, к которому относится и Финляндия. В Европе, по ее словам, уничтожается все, что связано с историей и идентичностью России.
Официальный представитель МИД РФ указала, что Израиль и Украина «все эти годы признавались друг другу в солидарности и оказывали поддержку». Она вспомнила, как в 2023 г. Финляндия приобрела израильские системы противоракетной обороны (ПРО) «Праща Давида» на сумму 317 млн евро. Кроме того, Захарова подчеркнула, что ситуация на Украине – провокация НАТО.
2 сентября Захарова прокомментировала интервью Стубба изданию The Economist, где он заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 г., поскольку смогла сохранить независимость. Тогда официальный представитель МИД РФ посоветовала президенту Финляндии «повернуть штыки» против Украины, если 1944 г. его «не отпускает».