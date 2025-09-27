Лавров объяснил слова Трампа о России и «бумажном тигре»
Глава МИД Сергей Лавров назвал слова американского лидера Дональда Трампа, который сравнил Россию с «бумажным тигром», проявлением публичной дипломатии. Высказывания президента США он прокомментировал на пресс-конференции в ООН.
Лавров отметил, что в дипломатии используются различные инструменты, способы и приемы. Он также связал с проявлением публичном дипломатии утверждения Трампа о том, что он якобы разрешил «бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолеты, сбивать дроны».
Дипломат также рассказал, что Россия не видит у администрации США отклонений от курса на честный диалог. На встрече с американским госсекретарем Рубио отмечено желание реализовать проекты, где интересы двух стран совпадают, заметил Лавров.
На полях Генассамблеи ООН 23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим свое видение ситуации.
Позже Трамп сказал, что больше не станет называть страны «бумажным тигром».