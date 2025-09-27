Лавров объяснил слова Трампа о России и «бумажном тигре»

На полях Генассамблеи ООН 23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим свое видение ситуации.