Володин прибыл во Вьетнам

В январе Россия и Вьетнам подписали заявление о комплексном плане российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий и другие документы. Президент РФ Владимир Путин в сентябре на встрече с вьетнамским коллегой Лыонгом Кыонгом в Пекине отметил, что сотрудничество Москвы и Ханоя в последние годы интенсифицировалось. Путин тогда подчеркнул, что ему «даже трудно перечислить» все направления договоренностей.