Володин прибыл во Вьетнам
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом. В Ханое пройдет 4-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальным собранием Вьетнама, сообщается в Telegram-канале нижней палаты.
В повестке мероприятия – развитие двусторонних торгово-экономических связей и инвестиционного климата, уточнил спикер Госдумы в своем Telegram-канале. Кроме того, представители парламентов двух стран обсудят вопросы укрепления контактов в сфере энергетики и мониторинга законотворчества в научно-технологической сфере.
В ходе заседания стороны коснутся темы расширения взаимодействия в образовании, культуре и туризме и обсудят роль парламентов России и Вьетнама в «построении справедливого безопасного мира», добавил Володин.
В январе Россия и Вьетнам подписали заявление о комплексном плане российско-вьетнамского сотрудничества на период до 2030 г., меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и торговли РФ и вьетнамским министерством информации и коммуникаций в области радиоэлектронной промышленности и цифровых технологий и другие документы. Президент РФ Владимир Путин в сентябре на встрече с вьетнамским коллегой Лыонгом Кыонгом в Пекине отметил, что сотрудничество Москвы и Ханоя в последние годы интенсифицировалось. Путин тогда подчеркнул, что ему «даже трудно перечислить» все направления договоренностей.