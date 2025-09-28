Песков: Трамп сохраняет желание помочь в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп сохраняет желание способствовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Представиль Кремля указал, что отношения Москвы с Вашингтоном необходимо выстраивать постепенно и терпеливо. Он также отметил необходимость вынуждать власти Украины встать на путь мира, а европейские страны – отказаться от милитаристских позиций.
«И в качестве дополнительного трека работать над реанимацией наших двусторонних, российских и американских, отношений», – подчеркнул Песков.
23 сентября Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров американский лидер заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Песков отметил, что «бумажных медведей не бывает». По его мнению, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, который представил собственное видение ситуации.
25 сентября президент США во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме объявил, что больше не станет называть страны «бумажным тигром».