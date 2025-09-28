Песков: Трамп сохраняет желание помочь в урегулировании на Украине

23 сентября Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров американский лидер заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Песков отметил, что «бумажных медведей не бывает». По его мнению, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, который представил собственное видение ситуации.