В Кремле анонсировали государственный визит Токаева в РФ в ноябре
В ноябре ожидается приезд в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», – сказал он на медиафоруме в Алма-Ате (цитата по ТАСС).
По его словам, подготовка ведется по разным каналам, готовится солидный пакет документов.
10 сентября о предстоящем визите сообщил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. Он говорил, что Астана придает этому событию огромное значение, так как это высшая форма международного мероприятия.
17 августа Токаев и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер рассказал о прошедшей встрече на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Токаев тогда заявил, что считает саммит на Аляске «прорывным мероприятием» в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене.
На этой неделе лидеры РФ и Казахстана в телефонном разговоре обсудили перспективы сотрудничества двух стран и предстоящий визит главы иностранного государства в Москву. До этого Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.