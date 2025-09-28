Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Кремле анонсировали государственный визит Токаева в РФ в ноябре

Ведомости

В ноябре ожидается приезд в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», – сказал он на медиафоруме в Алма-Ате (цитата по ТАСС).

По его словам, подготовка ведется по разным каналам, готовится солидный пакет документов.

10 сентября о предстоящем визите сообщил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев. Он говорил, что Астана придает этому событию огромное значение, так как это высшая форма международного мероприятия.

17 августа Токаев и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер рассказал о прошедшей встрече на Аляске с президентом США Дональдом Трампом. Токаев тогда заявил, что считает саммит на Аляске «прорывным мероприятием» в плане укрепления международных позиций Москвы и взаимопонимания на мировой арене. 

На этой неделе лидеры РФ и Казахстана в телефонном разговоре обсудили перспективы сотрудничества двух стран и предстоящий визит главы иностранного государства в Москву. До этого Токаев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения способов завершения конфликта на Украине. Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь