Шор заявил о фальсификации результатов парламентских выборов в Молдавии

В ходе избирательной кампании с выборов сняли партию «Сердце Молдовы» за нарушение гендерной квоты, а также «Великую Молдову» Виктории Фуртунэ. Последнюю обвинили в подкупе избирателей и незаконном финансировании. Кроме того, оппозиция сообщала, что в стране манипулируют количеством избирательных участков. Так, к выборам власти увеличили количество зарубежных участков с 234 до 301, однако большинство из них открыли в западных странах.