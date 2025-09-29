Шор заявил о фальсификации результатов парламентских выборов в Молдавии
Парламентские выборы в Молдавии были сфальсифицированы, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в эфире телеканала «Россия-24». Он не признал итоги голосования.
«Конечно, нет. Выборы, очевидно, сфальсифицированы», – так политик ответил на соответствующий вопрос.
Голосование прошло 28 сентября. ЦИК Молдавии сообщал, что оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри страны стало известно, что патриотический блок набрал 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) набрала 44,13%.
При этом 29 сентября центризбирком подчеркнул, что ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом. Уровень явки составил 52,18%, а ПДС с учетом зарубежных участков набрала 50,14% голосов после обработки 99,78% протоколов.
В ходе избирательной кампании с выборов сняли партию «Сердце Молдовы» за нарушение гендерной квоты, а также «Великую Молдову» Виктории Фуртунэ. Последнюю обвинили в подкупе избирателей и незаконном финансировании. Кроме того, оппозиция сообщала, что в стране манипулируют количеством избирательных участков. Так, к выборам власти увеличили количество зарубежных участков с 234 до 301, однако большинство из них открыли в западных странах.