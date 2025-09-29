Песков считает преждевременным давать оценки выборам в Молдавии
Оценки парламентским выборам в Молдавии нужно давать после того, как местные политические силы обозначат свои позиции по ним. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сначала, наверное, сами молдаване должны разобраться. Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии. Они говорят о возможных нарушениях на выборах», – подчеркнул представитель Кремля.
По его мнению, российской стороне было бы неправильно давать «какие-то голословные оценки». Кремль видит и может констатировать, что сотни тысяч граждан Молдавии были лишены возможности проголосовать в России, поскольку для них было открыто только два участка. Их было недостаточно для того, чтобы проголосовали все желающие.
Голосование на выборах в парламент Молдавии прошло 28 сентября. По данным ЦИК страны, оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри Молдавии сообщалось, что патриотический блок набрал 28,25% голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 44,13%.