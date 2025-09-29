Песков считает преждевременным давать оценки выборам в Молдавии

По его мнению, российской стороне было бы неправильно давать «какие-то голословные оценки». Кремль видит и может констатировать, что сотни тысяч граждан Молдавии были лишены возможности проголосовать в России, поскольку для них было открыто только два участка. Их было недостаточно для того, чтобы проголосовали все желающие.