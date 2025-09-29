Великобритания ввела санкции против девяти физлиц и 62 иранских компаний

В ведомстве рассказали, что Великобритания ввела ограничения в соответствии с законом о санкциях в борьбе с отмыванием денег, который был принят в 2018 г. Отмечается, что он предусматривает введение финансовых ограничений. Речь идет о замораживании средств лиц, которые были причастны к распространению или разработке ядерного оружия Ирана.