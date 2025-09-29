Великобритания ввела санкции против девяти физлиц и 62 иранских компаний
Лондон ввел санкции в отношения девяти граждан Ирана, а также 62 иранских организаций. Об этом говорится в сообщении министерства финансов страны.
В ведомстве рассказали, что Великобритания ввела ограничения в соответствии с законом о санкциях в борьбе с отмыванием денег, который был принят в 2018 г. Отмечается, что он предусматривает введение финансовых ограничений. Речь идет о замораживании средств лиц, которые были причастны к распространению или разработке ядерного оружия Ирана.
В частности, в список попали некоторые нефтегазовые компании Ирана и другие организации, связанные с ядерной отраслью, а также банки.
29 сентября совет Евросоюза объявил о повторном введении санкций в отношении Ирана, связанных с его деятельностью по распространению ядерного оружия. Этот шаг стал продолжением решения Франции, Германии и Великобритании, которые ранее активировали предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) механизм «отката». Поводом стало завершение действия резолюции Совета Безопасности ООН об отмене санкций в отношении Тегерана и последующее решение СБ ООН не продлевать эту отмену.
Днем ранее в иранском МИДе заявили, что Тегеран ответит на любые попытки нанести ущерб интересам и правам народа страны в связи с восстановлением санкций ООН.
Совет Безопасности ООН 26 сентября не принял предложенный Россией и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода. За принятие документа проголосовали РФ, Китай, Пакистан и Алжир. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, выступили против.