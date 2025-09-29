Газета
Матвиенко: Санду получила «клеймо окончательной нелегитимности»

По итогам прошедших парламентских выборов в Молдавии президент страны Майя Санду с трудом привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности». Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.

Она отметила, что граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, не признают результаты выборов. По мнению Матвиенко, теперь нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники. Председатель Совета Федерации указала на то, что итоги прошедших выборов показали, что в республике нет поддержки Санду.

«К сожалению, для народа Молдавии, теперь, ожидаемо, Санду вообще станет антинародным политиком. <...> Каждый следующий день режима Санду в Кишиневе будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета. Народ Молдавии этого не заслуживает», – заключила Матвиенко.

Голосование на выборах в парламент Молдавии прошло 28 сентября. По данным ЦИК страны, оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри Молдавии сообщалось, что патриотический блок набрал 28,25% голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 44,13%.

Ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом. Уровень явки составил 52,18%, а ПДС с учетом зарубежных участков набрала 50,14% голосов после обработки 99,78% протоколов. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что итоги выборов были сфальсифицированы.

