Матвиенко: Санду получила «клеймо окончательной нелегитимности»
По итогам прошедших парламентских выборов в Молдавии президент страны Майя Санду с трудом привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности». Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале.
Она отметила, что граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, не признают результаты выборов. По мнению Матвиенко, теперь нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники. Председатель Совета Федерации указала на то, что итоги прошедших выборов показали, что в республике нет поддержки Санду.
«К сожалению, для народа Молдавии, теперь, ожидаемо, Санду вообще станет антинародным политиком. <...> Каждый следующий день режима Санду в Кишиневе будет приближать Молдавию к окончательной утрате суверенитета. Народ Молдавии этого не заслуживает», – заключила Матвиенко.
Голосование на выборах в парламент Молдавии прошло 28 сентября. По данным ЦИК страны, оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри Молдавии сообщалось, что патриотический блок набрал 28,25% голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 44,13%.