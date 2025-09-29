Матвиенко: Санду получила «клеймо окончательной нелегитимности»

Она отметила, что граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, не признают результаты выборов. По мнению Матвиенко, теперь нелегитимностью Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники. Председатель Совета Федерации указала на то, что итоги прошедших выборов показали, что в республике нет поддержки Санду.