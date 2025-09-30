Захарова заявила о нарушении Кишиневом всех правил при проведении выборов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что по итогам парламентских выборов в Молдавии Санду с трудом привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности». Она отметила, что граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, не признают результаты выборов.