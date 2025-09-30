Захарова заявила о нарушении Кишиневом всех правил при проведении выборов
Власти Молдавии нарушили «все мыслимые и немыслимые» международно-правовые нормы при проведении прошедших парламентских выборов. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона неоднократно фиксировала со стороны Кишенева нарушения, которые касались законодательства страны, электоральных норм и международно-правовых стандартов проведения демократических выборов.
По словам дипломата, президент Молдавии Майя Санду и представители ее режима «уничтожили свободу выбора, плюрализм и свободу слова» в стране. Они являются основополагающими элементами демократического общества, отметила Захарова. Без них, по мнению официального представителя МИДа, невозможно провести честные и прозрачные выборы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что по итогам парламентских выборов в Молдавии Санду с трудом привела свою партию к 50% и получила «клеймо окончательной нелегитимности». Она отметила, что граждане Молдавии, которых не допустили к голосованию, не признают результаты выборов.
Голосование на выборах в парламент Молдавии прошло 28 сентября. По данным ЦИК страны, оппозиционные партии республики в сумме получили большинство голосов. После обработки 100% протоколов внутри Молдавии сообщалось, что патриотический блок набрал 28,25% голосов, блок проевропейских партий «Альтернатива» – 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, «Демократия дома» – 5,72%. Партия Санду «Действие и солидарность» (ПДС) получила 44,13%.
Ситуацию изменили голоса, поданные за рубежом. Уровень явки составил 52,18%, а ПДС с учетом зарубежных участков набрала 50,14% голосов после обработки 99,78% протоколов. Лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор выразил мнение, что итоги выборов были сфальсифицированы.