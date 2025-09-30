Экс-генсек НАТО рассказал о призывах к Зеленскому уступить территории ради мира
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах сообщил, что обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским возможность территориальных уступок ради завершения конфликта. Об этом пишет Euractiv.
В качестве примера Столтенберг привел «финское решение» – соглашение, по которому Финляндия отказалась от части территории в пользу СССР.
«Когда я впервые намекнул на «финское решение» на Украине, Зеленский категорически отверг идею уступки каких-либо территорий», – отметил он.
По словам экс-генсека, со временем украинский лидер и его советники стали «менее пренебрежительно относиться к уступкам при условии, что новые границы и безопасность Украины будут гарантированы ее членством в НАТО».
Тема возможных уступок обсуждается и другими политиками. Так, 29 сентября госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что для мира Киев должен отказаться от части территорий, сравнив ситуацию с опытом Венгрии после Первой мировой войны. По его словам, тогда у Будапешта было два варианта: взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство или согласиться на условия мира.
26 сентября Зеленский допускал, что Киев будет готов к обсуждению утраченных территорий в случае заключения перемирия, если к тому моменту не удастся их вернуть, но подчеркнул, что признавать их российскими Украина не станет.
23 сентября президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что Украина может вернуть территории при поддержке ЕС, хотя до этого он отмечал, что Зеленскому придется пойти на уступки ради завершения кризиса.