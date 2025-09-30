Экс-генсек НАТО рассказал о призывах к Зеленскому уступить территории ради мира

Тема возможных уступок обсуждается и другими политиками. Так, 29 сентября госсекретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что для мира Киев должен отказаться от части территорий, сравнив ситуацию с опытом Венгрии после Первой мировой войны. По его словам, тогда у Будапешта было два варианта: взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство или согласиться на условия мира.