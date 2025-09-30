Daily Mail рассказала о «параноидальном» состоянии главы Пентагона

По словам собеседников издания, в последние недели Хегсет стал раздражительным, устраивает гневные тирады и уделяет особое внимание вопросам личной охраны. Один из источников описал его состояние как «параноидальное» и «паническое». Отмечается, что опасения министра подогревает его супруга, убежденная, что он может стать целью нападения.