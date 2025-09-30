Газета
Daily Mail рассказала о «параноидальном» состоянии главы Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет опасается за свою безопасность после убийства консервативного активиста Чарли Кирка, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в последние недели Хегсет стал раздражительным, устраивает гневные тирады и уделяет особое внимание вопросам личной охраны. Один из источников описал его состояние как «параноидальное» и «паническое». Отмечается, что опасения министра подогревает его супруга, убежденная, что он может стать целью нападения.

Сообщается, что представитель Пентагона Шон Парнелл в письме изданию опроверг эти сведения.

Покушение на Кирка произошло 10 сентября во время его выступления в университете в штате Юта. Активист получил огнестрельное ранение в шею и скончался в больнице.

Через несколько дней полиция задержала подозреваемого – 22-летнего студента Тайлера Робинсона. 16 сентября прокуратура округа предъявила ему обвинение в убийстве. По данным надзорного ведомства, первым его заподозрила в преступлении мать.

По данным Reuters, перед преступлением Робинсон отправил сообщение о своих намерениях и уничтожил записку, где прямо писал о планах «убрать Чарли Кирка».

