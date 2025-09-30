Лукашенко назвал полной чепухой заявления Зеленского в его адрес
Ответ президента Украины Владимира Зеленского на заявления белорусского лидера Александра Лукашенко об урегулировании конфликта является «полной чепухой». Об этом заявил президент Белоруссии в ходе встречи с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
«Как недавно сказал тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с [президентом РФ Владимиром] Путиным, где-то там "шепчемся по углам" во вред другим. Чепуха полная», – заявил Лукашенко (цитата по ТАСС).
26 сентября президент Белоруссии в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и американским лидером Дональдом Трампом. Вашингтон взял паузу, чтобы подумать, – россияне согласились, сказал Лукашенко. Тогда же белорусский президент заявил, что хотел бы провести личный разговор с Зеленским. Он подчеркнул, что сейчас может быть подходящий момент для такого диалога: «У меня есть, что ему сказать»
В ответ на заявление Лукашенко украинский лидер сказал, что не воспринимает всерьез слова белорусского лидера. «Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире», – заявил Зеленский.