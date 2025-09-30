Лукашенко назвал полной чепухой заявления Зеленского в его адрес

26 сентября президент Белоруссии в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что у Путина есть очень хорошее предложение по Украине, которое услышано и американским лидером Дональдом Трампом. Вашингтон взял паузу, чтобы подумать, – россияне согласились, сказал Лукашенко. Тогда же белорусский президент заявил, что хотел бы провести личный разговор с Зеленским. Он подчеркнул, что сейчас может быть подходящий момент для такого диалога: «У меня есть, что ему сказать»