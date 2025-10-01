Венгрия планирует получать газ из Туркменистана
Венгрия планирует в ближайшее время запустить поставки газа из Туркменистана. Об этом заявил заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений страны Адам Штифтер.
«Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – отметил он (цитата по ТАСС).
По итогам заседания туркмено-венгерской комиссии по экономическому сотрудничеству заместитель госсекретаря по делам Евросоюза Венгрии Питер Холич сообщил, что стороны обсудили вопросы торговли природным газом. Также были затронуты перспективы совместных проектов по добыче углеводородов на Каспийском море и возможные инициативы в области возобновляемых источников энергии в будущем.
1 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт продолжит закупать российскую нефть. Он объяснил такое решение установленной ценой, которая ниже, чем у других стран. «Если мы купим их дороже, мы и продадим их дороже, и это обойдется венгерским семьям дороже», – добавил Орбан.
26 сентября Орбан разместил запись беседы, на которой президент США Дональд Трамп заявил, что не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, так как у них нет выбора. Премьер указал, что Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Он предупредил, что если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4%.