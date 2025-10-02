Кремль пригрозил адекватным ответом в случае поставки ракет Tomahawk Украине
Возможные поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk потребуют адекватного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Это достаточно опасный симптом, и он не может быть не замечен в Москве», – сказал он.
В любом случае, подчеркнул Песков, нет никакого «волшебного» оружия, которое поможет Киеву поменять ход развития событий.
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп.