Главная / Политика /

Кремль пригрозил адекватным ответом в случае поставки ракет Tomahawk Украине

Ведомости

Возможные поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk потребуют адекватного ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Это достаточно опасный симптом, и он не может быть не замечен в Москве», – сказал он.

В любом случае, подчеркнул Песков, нет никакого «волшебного» оружия, которое поможет Киеву поменять ход развития событий.

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти США обсуждают возможность поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk, окончательное решение по этому вопросу примет президент Дональд Трамп

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное. The Wall Street Journal при этом писала со ссылкой на источники, что Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.

