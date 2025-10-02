Кремль пригрозил адекватным ответом в случае поставки ракет Tomahawk Украине

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает над «мегасделкой» по закупке оружия в США, включая дальнобойное. The Wall Street Journal при этом писала со ссылкой на источники, что Трамп открыт к снятию ограничений на применение Киевом дальнобойного оружия.