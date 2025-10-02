Песков назвал напряженной ситуацию с Республикой Сербской
Сейчас сложилась очень напряженная ситуация с Республикой Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины). Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил о необходимости вернуться к «букве и духу Дейтонского соглашения».
Песков добавил, что российская сторона будет использовать председательство для того, чтобы это обеспечить.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении главы Республикой Сербской Милорада Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.
Песков говорил, что 2 октября Додик проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры состоятся после выступления российского лидера в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».