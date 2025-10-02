Путин проведет встречу с президентом Республики Сербской Додиком
Президенты РФ и Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Владимир Путин и Милорад Додик проведут встречу 2 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он отметил, что встреча состоится после выступления Путина в рамках заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
28 августа Додик говорил, что планирует посетить Россию в октябре и встретиться с Путиным. В предыдущий раз президент Республики Сербской посещал Москву весной. 1 апреля он провел встречу с Путиным в Кремле. Вскоре после окончания переговоров Додик на своей странице в Х написал, что на встрече лидеры затронули политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине. Лидер боснийских сербов также напомнил, что Россия остается одним из основных гарантов Дейтонского соглашения 1995 г., приведшего к окончанию гражданской войны в стране.
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Решение поддержали 50 из 65 депутатов народной скупщины. Также парламент отменил выборы президента и призвал политические силы не участвовать в возможных досрочных выборах. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.