СМИ сообщили о готовности США к военным операциям в Венесуэле

Ранее The New York Times писала о том, что США находятся в формальном «вооруженном конфликте» с наркокартелями в Венесуэле.



30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить действия в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.



В тот же день Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на «растущие военные угрозы со стороны США», и привел вооруженные силы в полную боевую готовность.