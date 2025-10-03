СМИ сообщили о готовности США к военным операциям в Венесуэле
Вооруженные силы США завершили подготовку к потенциальным операциям на территории Венесуэлы, сообщает Washington Examiner со ссылкой на источники в Пентагоне. Стало также известно, что ВС США обладают ресурсами, достаточными для захвата и удержания стратегически важных объектов, таких как порты и аэродромы.
Как отмечается в материале, контроль над ключевыми точками обеспечит США возможность поддерживать устойчивое военное присутствие в стране. У побережья Венесуэлы на данный момент размещены авианосные ударные группы, истребители F-35, подводная лодка и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты численностью более 2000 военнослужащих.
Пентагон не скрывает, что прорабатывает сценарии быстрого захвата территорий. В отчетах Минобороны США зафиксированы тренировки по высадке и захвату аэродромов: спецназовцы прыгали с парашютом в Карибское море и захватывали воздушные объекты при поддержке боевых диспетчеров.
По данным NBC News, команда президента США Дональда Трампа поручила разработать планы точечных ударов по наркокартелям на территории Венесуэлы. Однако, как считают эксперты, масштабность и структура развернутых сил свидетельствуют о возможности проведения полномасштабных операций, выходящих за рамки борьбы с наркоторговлей.
По данным издания, целью может быть попытка давления на режим Николаса Мадуро, которого США считают нелегитимным и обвиняют в связях с крупными преступными группировками. В частности, речь идет о картеле «Санс» и группировке «Трен де Арагуа», действующих на территории США.
Ранее The New York Times писала о том, что США находятся в формальном «вооруженном конфликте» с наркокартелями в Венесуэле.
30 сентября Трамп допустил, что Вашингтон может ужесточить действия в отношении Венесуэлы, но не уточнил, рассматриваются ли прямые удары по территории страны под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.
В тот же день Мадуро объявил в стране чрезвычайное положение, сославшись на «растущие военные угрозы со стороны США», и привел вооруженные силы в полную боевую готовность.