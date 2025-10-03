Додик попросил Путина не оставлять Республику Сербскую на откуп Брюсселю
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик попросил российского лидера Владимира Путина не оставлять его страну «на откуп второстепенным бюрократам» из Брюсселя. Об этом он заявил в интервью RT.
По его словам, он попросил, чтобы президент Путин не оставить республику, «когда на мировом уровне будут закладываться основы мира и договоренностей». Додик подчеркнул, что второстепенные бюрократы Брюсселя «не дают нормально жить».
2 октября Путин встретился с Додиком на полях пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Президент РФ назвал ситуацию в республике сложной. Додик с ним согласился, но добавил, что зато «всегда есть, чем заняться».
В начале августа ЦИК Боснии и Герцеговины объявил о лишении Додика мандата президента. Решение было вынесено из-за того, что в феврале 2025 г. суд приговорил его к году тюрьмы за несоблюдение решений высокого представителя Кристиана Шмидта. 12 августа ему заменили приговор штрафом. Додик отказался покидать пост президента.
Парламент Республики Сербской 23 августа назначил референдум о доверии Додику на 25 октября. Референдум призван определить дальнейшую политическую судьбу руководства Республики Сербской.