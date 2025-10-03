NYP: высший военный лидер «Хамас» отверг план Трампа по Газе
Высший военный лидер палестинской группировки «Хамас» Эзз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Аль-Хадад считает план Трамп способом ликвидации «Хамас» без достижения каких-либо их целей. Вместе с тем он призывал переговорщиков отказаться от предложенного соглашения и продолжить войну с Израилем.
В то же время некоторые лидеры группировки готовы принять соглашение, пишет NYP. При этом они добиваются внесения в него поправок о создании независимой Палестины.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, возвращение заложников и амнистию для членов «Хамаса», а также оказание гумпомощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета.
План предусматривает создание специальной экономической зоны с привлечением инвестиций и свободой для жителей, размещение международных сил стабилизации для обеспечения безопасности, проведение межконфессионального диалога и подготовку условий для палестинской самоуправляемой государственности. В план также входят гарантии, что Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу, с поэтапным выводом войск в соответствии с условиями безопасности.
3 октября министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что 20 пунктов, которые обнародовал Трамп, не соответствуют проекту, предложенному группой стран с мусульманским большинством. Выступая перед пакистанскими законодателями в парламенте, Дар подчеркнул, что в документ были внесены изменения.