Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в секторе Газа

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на  канцелярию турецкого лидера. 

Помимо Газы лидеры стран обсудили двусторонние отношения США и Турции. Отмечается, что контакт произошел по просьбе Трампа.

В канцелярии рассказали, что в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для обеспечения мира в регионе, в первую очередь в Газе. По его словам, турецкая сторона «с удовлетворением воспринимает инициативы, направленные на достижение этой цели».

NYP: высший военный лидер «Хамаса» отверг план Трампа по Газе

Политика / Международные новости

Турецкий президент подчеркнул, что Анкара ускорила дипломатические усилия, чтобы достичь урегулирования ситуации в Газе. Он отметил, что прекращение атак со стороны Израиля имеет важное значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе.

29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.

3 октября New York Post написала, что высший военный лидер «Хамас» Эзз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа. Он считает его способом ликвидации «Хамаса» без достижения каких-либо их целей.

В тот же день в соцсети Truth Social Трамп написал, что мир на Ближнем Востоке будет восстановлен «так или иначе» – вне зависимости от того, примет ли палестинская группировка «Хамас» его условия мирного соглашения. В своем заявлении он пообещал, что «насилие и кровопролитие остановятся», подчеркнув, что «весь ад обрушится» на «Хамас», если договоренность не будет достигнута к 18:00 по Вашингтону 5 октября.

