Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в секторе Газа

В тот же день в соцсети Truth Social Трамп написал, что мир на Ближнем Востоке будет восстановлен «так или иначе» – вне зависимости от того, примет ли палестинская группировка «Хамас» его условия мирного соглашения. В своем заявлении он пообещал, что «насилие и кровопролитие остановятся», подчеркнув, что «весь ад обрушится» на «Хамас», если договоренность не будет достигнута к 18:00 по Вашингтону 5 октября.