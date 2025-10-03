Трамп обсудил с Эрдоганом ситуацию в секторе Газа
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
Помимо Газы лидеры стран обсудили двусторонние отношения США и Турции. Отмечается, что контакт произошел по просьбе Трампа.
В канцелярии рассказали, что в ходе телефонного разговора Эрдоган подчеркнул, что Анкара прилагает усилия для обеспечения мира в регионе, в первую очередь в Газе. По его словам, турецкая сторона «с удовлетворением воспринимает инициативы, направленные на достижение этой цели».
Турецкий президент подчеркнул, что Анкара ускорила дипломатические усилия, чтобы достичь урегулирования ситуации в Газе. Он отметил, что прекращение атак со стороны Израиля имеет важное значение для успеха инициатив по установлению мира в регионе.
29 сентября Белый дом опубликовал план по Газе. Он предусматривает демилитаризацию территории и уничтожение террористической инфраструктуры, немедленное прекращение войны с выводом израильских войск и возвращением заложников, освобождение заключенных и амнистию для членов «Хамаса», оказание гуманитарной помощи и восстановление инфраструктуры под контролем временного палестинского комитета с международным надзором.
3 октября New York Post написала, что высший военный лидер «Хамас» Эзз аль-Дин аль-Хадад отверг мирный план Трампа. Он считает его способом ликвидации «Хамаса» без достижения каких-либо их целей.
В тот же день в соцсети Truth Social Трамп написал, что мир на Ближнем Востоке будет восстановлен «так или иначе» – вне зависимости от того, примет ли палестинская группировка «Хамас» его условия мирного соглашения. В своем заявлении он пообещал, что «насилие и кровопролитие остановятся», подчеркнув, что «весь ад обрушится» на «Хамас», если договоренность не будет достигнута к 18:00 по Вашингтону 5 октября.