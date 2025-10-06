Аэропорт Осло приостанавливал работу из-за беспилотника
Аэропорт Осло в Норвегии временно не принимал рейсы ранним утром 6 октября в связи с сообщениями о беспилотнике рядом с воздушной гаванью. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оператора аэропорта Avinor.
Отмечается, что до прояснения ситуации в воздухе оставались «один или несколько самолетов»
«Один или несколько самолетов оставались в воздухе до тех пор, пока ситуация не прояснилась. Самолеты не отправлялись в альтернативные аэропорты», – сообщил представитель Avinor.
По данным полиции, около полуночи поступило сообщение, что пилот Norwegian Air во время захода на посадку в аэропорту увидел от трех до пяти беспилотников. В Avinor отметили, что сбоев в авиасообщении больше не было.
3 октября Nettavisen писала, что трое граждан Германии были задержаны за запуск дронов в норвежском аэропорту Му-и-Рана-Рессволл. Молодым людям предъявили обвинение в полетах в пределах пятикилометровой зоны аэропорта.
6 октября министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Handelsblatt обвинил президента России Владимира Путина в якобы организации попадания беспилотника в воздушное пространство Германии. В этот же день зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что дроны в воздушном пространстве европейских стран могут быть «провокацией бандеровцев» с целью улучшить поставки оружия и усилить боевые действия.