В Египте начались непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом»

В Египте начались непрямые консультации по реализации плана президента США Дональда Трампа по установлению мира в секторе Газа между делегациями Израиля и палестинской группировки «Хамас». Ожидается, что они обсудят договоренности по обмену пленными, прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщает Al Qahera News со ссылкой на источники.