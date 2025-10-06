В Египте начались непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом»
В Египте начались непрямые консультации по реализации плана президента США Дональда Трампа по установлению мира в секторе Газа между делегациями Израиля и палестинской группировки «Хамас». Ожидается, что они обсудят договоренности по обмену пленными, прекращение огня и доставку гуманитарной помощи в анклав. Об этом сообщает Al Qahera News со ссылкой на источники.
Собеседники телеканала рассказали, что запланированы также консультации египетских и катарских официальных лиц с израильской делегацией. В случае прогресса в переговорном процессе посредники из Египта и Катара встретятся при участии спецпосланника президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, добавили источники Al Qahera News.
29 сентября Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе. В числе инициатив – демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий, вывод израильских войск и освобождение заложников. Кроме того, документ предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Al Hadath 5 октября писал, что «Хамас» может передать всех живых израильских заложников в рамках одного этапа. При этом возвращение тел израильтян займет «некоторое время». По словам источника канала в «Хамасе», США «готовы проявить гибкость» в этом вопросе.