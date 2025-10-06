При успешной революции экс-глава Грузии Зурабишвили была готова войти в дворец
В случае, если бы госпереворот в Грузии увенчался успехом, бывший президент страны Саломе Зурабишвили была готова войти в президентский дворец. Об этом сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу «Рустави-2».
«Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», – сказал он.
Кобахидзе рассказал, что в день проведения митинга Зурабишвили находилась вместе с протестующими. В то же время, после того, как штурм президентского дворца провалился, она заявила, что осуждает такие попытки захвата государственных учреждений.
В рамках того же интервью премьер-министр Грузии заявил, что эта попытка революции в стране «была поддержана извне». «Мы не будем дожидаться шестой, седьмой и восьмой попыток», – добавил он.
Вечером 4 октября в Тбилиси прошли акции протеста. В результате столкновений пострадали 14 сотрудников полиции. МВД Грузии возбудило уголовное дело по фактам нападения на полицейских, призывов к насильственному изменению власти, повреждения имущества и попытки захвата стратегического объекта.
6 октября стало известно, что прокуратура Грузии предъявила обвинения пяти оппозиционерам за призыв к госперевороту во время выборов 4 октября. Им грозит до девяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, за несколько дней до выборов оппозиционеры публично призвали общество поддержать свержение власти, в котором должны были участвовать агрессивно настроенные граждане.