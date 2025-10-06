Медведев назвал Макрона адвокатом Киева
Президент Франции Эммануэль Макрон не является главой государства, он «блестящий адвокат Киева, закадычный дружбан Германии и Британии, болтливый арбитр-неоколониалист в Африке». Сама же страна не представляет значения для Макрона. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.
«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента. <...> Даже лошади наших казаков, вошедших в Париж в 1814 г., исполнили бы его обязанности лучше», – написал он.
Медведев также подчеркнул, что кризис доверия и отсутствие четкого лидера усугубили политическую ситуацию во Франции. По его мнению, Париж столкнулся с давлением как внутри страны, так и на международной арене. Внешняя политика республики, по словам зампреда Совбеза, фокусируется на обслуживании союзников по НАТО и поддержке Украины.
9 сентября Макрон назначил новым премьер-министром страны главу минобороны, члена пропрезидентской центристской либеральной партии «Возрождение» Себастьена Лекорню. Он подал прошение об отставке 6 октября. На своем посту Лекорню проработал 27 дней.
Состав правительства под председательством Лекорню был официально объявлен 5 октября – за день до его отставки. Новый кабинет, в котором около трети министров не входили в предыдущее правительство, сохранил ряд ключевых фигур, но в него также вошли новые лица. Пост главы минобороны Франции (ведомства, которое ранее возглавлял сам Лекорню) перешел к Брюно Ле Мэру, бывшему министру экономики и финансов. Свои посты сохранили министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.