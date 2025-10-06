Медведев назвал Макрона адвокатом Киева

Состав правительства под председательством Лекорню был официально объявлен 5 октября – за день до его отставки. Новый кабинет, в котором около трети министров не входили в предыдущее правительство, сохранил ряд ключевых фигур, но в него также вошли новые лица. Пост главы минобороны Франции (ведомства, которое ранее возглавлял сам Лекорню) перешел к Брюно Ле Мэру, бывшему министру экономики и финансов. Свои посты сохранили министр внутренних дел Брюно Ретайо и министр юстиции Жеральд Дарманен.