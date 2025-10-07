Reuters: ЕЦБ ждет согласия всех держателей активов РФ для их использования

2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся» и сравнил действия ЕС с «бандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала намерения ЕС использовать активы российских инвесторов преступными. По ее словам, всему миру виден преступный характер подобных шагов, и скрыть его не удастся даже с помощью «псевдоправового крючкотворства юристов из европейских столиц».