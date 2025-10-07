Reuters: ЕЦБ ждет согласия всех держателей активов РФ для их использования
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что любое решение об использовании замороженных российских активов должно приниматься только при согласии всех сторон, которые ими владеют. Об этом сообщает Reuters.
«Лагард заявила, что любое решение должно быть согласовано всеми сторонами, владеющими российскими активами», – говорится в сообщении.
1 октября лидеры ЕС поручили Еврокомиссии дополнительно оценить риски и правовые последствия возможного изъятия российских активов. По данным Financial Times, рассмотрение инициативы на саммите в Брюсселе в конце октября маловероятно.
2 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки присвоить российскую собственность «без ответа не останутся» и сравнил действия ЕС с «бандой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова также назвала намерения ЕС использовать активы российских инвесторов преступными. По ее словам, всему миру виден преступный характер подобных шагов, и скрыть его не удастся даже с помощью «псевдоправового крючкотворства юристов из европейских столиц».