Трамп назвал условие своего участия в саммите АСЕАН

Президент США Дональд Трамп готов принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии при условии его председательства на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом в кулуарах саммита. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.