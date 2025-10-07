Трамп назвал условие своего участия в саммите АСЕАН
Президент США Дональд Трамп готов принять участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии при условии его председательства на церемонии подписания мирного соглашения между Камбоджей и Таиландом в кулуарах саммита. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, председательство на церемонии даст Трампу «международную платформу для демонстрации своей добросовестности в качестве "главного миротворца"».
Кроме того, собеседники Politico сообщили, что Белый дом специально попросил организаторов саммита не приглашать на церемонию китайских чиновников. Исключение Пекина из числа участников поможет сосредоточить внимание на Трампе, а также преуменьшит роль Пекина в качестве посредника между Бангкоком и Пномпенем.
В Белом доме при этом опровергли информацию об условии американского лидера. Там также заявили, что Китай не имеет отношения к текущим мирным переговорам.
12 сентября премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что Трамп, президент России Владимир Путин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приглашены на 47-й саммит АСЕАН. Мероприятие пройдет в Куала-Лумпуре с 26 по 28 октября.