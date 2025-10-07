Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В конгрессе США узнали о многомиллионных переводах Зеленского в Саудовскую Аравию

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно отправляет по $50 млн на счет в банке в Саудовской Аравии, заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида) в подкасте на YouTube.

«По всей видимости, Зеленский осуществляет банковские переводы на $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк, это странно», - сказала законодатель, не указав источник этой информации.

7 октября Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало доклад, который утверждает, что бывший президент США Джо Байден лично вмешался, чтобы остановить распространение отчета о коррупционных сделках с участием членов его семьи на Украине.

18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США. 

Читайте также:Захарова: Умеров наклянчил себе недвижимость в США
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь