В конгрессе США узнали о многомиллионных переводах Зеленского в Саудовскую Аравию
Президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно отправляет по $50 млн на счет в банке в Саудовской Аравии, заявила член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида) в подкасте на YouTube.
«По всей видимости, Зеленский осуществляет банковские переводы на $50 млн в месяц в какой-то саудовский банк, это странно», - сказала законодатель, не указав источник этой информации.
7 октября Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало доклад, который утверждает, что бывший президент США Джо Байден лично вмешался, чтобы остановить распространение отчета о коррупционных сделках с участием членов его семьи на Украине.
18 сентября украинский Центр противодействия коррупции (ЦПК) сообщил, что семья секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова обладает либо арендует восемь объектов элитной недвижимости в США.