Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ВС РФ взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над Новогригоровкой Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, населенный пункт был освобожден в результате действий подразделений группировки войск «Восток».

7 октября оборонное ведомство сообщило, что армия РФ взяла под контроль Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Днем ранее, 6 октября, бойцы 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» взяли под контроль Отрадное в Харьковской области, а 5 октября к российской армии перешло село Кузьминовка ДНР.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь