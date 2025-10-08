ВС РФ взяли под контроль Новогригоровку в Запорожской области

7 октября оборонное ведомство сообщило, что армия РФ взяла под контроль Федоровку в Донецкой народной республике (ДНР) и Нововасилевское в Запорожской области. Днем ранее, 6 октября, бойцы 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» взяли под контроль Отрадное в Харьковской области, а 5 октября к российской армии перешло село Кузьминовка ДНР.