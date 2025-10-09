Зеленский пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию при одном условии
Украина номинирует президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в случае, если глава Белого дома добьется прекращения огня. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна».
8 октября «Страна» писала, что в Верховной Раде не набралось достаточного количества желающих номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее постановление было поддержано лишь 132 депутатами.
Проект с инициативой об обращении в Нобелевский комитет с выдвижением кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию мира был внесен в Раду 29 сентября. Документ разработали пять народных депутатов. Один из них – Александр Юрченко – связан с президентской партией «Слуга народа» , двое представляют партию «За будущее», один – «Украинское объединение патриотов», еще один – «Обновление Украины».
7 августа Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Fox News сообщал, что 4 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением, что глава Белого дома сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.