Зеленский пообещал номинировать Трампа на Нобелевскую премию при одном условии

Проект с инициативой об обращении в Нобелевский комитет с выдвижением кандидатуры Трампа на Нобелевскую премию мира был внесен в Раду 29 сентября. Документ разработали пять народных депутатов. Один из них – Александр Юрченко – связан с президентской партией «Слуга народа» , двое представляют партию «За будущее», один – «Украинское объединение патриотов», еще один – «Обновление Украины».