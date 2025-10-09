Депутаты ЕП отклонили оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

6 октября Politico писало, что фон дер Ляйен будет и дальше сталкиваться с вотумами недоверия. «Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. <...> Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки», – отметили авторы материала.