Депутаты ЕП отклонили оба вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Ведомости

Депутаты Европейского парламента (ЕП) в ходе заседания отклонили оба вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которые внесли фракции «Патриоты за Европу» и «Левые». Трансляцию мероприятия проводил сайт ЕП.

В общей сложности в голосовании приняли участие 594 человека. Во время опроса по резолюции недоверия «Патриотов за Европу» «за» проголосовали 179 депутатов, 378 выступили против и 37 воздержались. За вотум недоверия, вынесенный «Левыми», проголосовали 133 депутата, 383 выступили против и 78 воздержались.

6 октября Politico писало, что фон дер Ляйен будет и дальше сталкиваться с вотумами недоверия. «Два вотума недоверия на этой неделе и тот, который фон дер Ляйен поборола в июле, были предложены по отдельности группами, находящимися на относительно маргинальном положении. <...> Мало что свидетельствует о том, что они прекратят попытки», – отметили авторы материала.

Politico также отмечало, что внесение сразу двух вотумов недоверия в отношении главы ЕК почти одновременно (с разницей примерно в 20 секунд) – беспрецедентный случай.

В июле 2025 г. председатель Еврокомиссии уже сталкивалась с вотумом недоверия, когда обвинения коснулись предполагаемой коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Это был первый подобный случай за 25 лет. Из 553 евродепутатов 360 выступили против, 175 – поддержали, 18 воздержались. В итоге вотум был отклонен.

