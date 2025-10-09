Газета
Политика

Постпред при НАТО: США обладают мощным оружием, которое пока не передано Киеву

Ведомости

У Вашингтона есть мощные вооружения, которые американская сторона пока не передала Украине. В случае его использования они могут нанести «серьезный ущерб». Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает «РИА Новости».

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти обсуждают поставки Украине ракет Tomahawk, окончательное решение примет Трамп.

6 октября Трамп уточнил, что перед окончательным решением хотел бы знать, зачем именно Киев будет использовать эти ракеты. Американский лидер подчеркнул, что «не ищет эскалации» при отправке на Украину ракет Tomahawk.

В ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил, что поставки ракет Tomahawk Киеву не изменят ситуации на поле боя, но нанесут ущерб российско-американским отношениям.

