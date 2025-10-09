Путин предложил объединить Евразийские логистические проекты в единую сеть
Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением объединить все Евразийские логистические проекты и транспортные коридоры в единую сеть. Об этом он заявил в ходе заседания саммита «Россия – Центральная Азия», передает «РИА Новости».
По мнению российского лидера, это может позволить во много раз увеличить объемы международных транспортных перевозок через Евразию.
В ходе своего выступления Путин также заявил, что российская сторона настроена в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство и союзничество с государствами Центральной Азии. В частности, углублять политические, экономические и гуманитарные связи.
9 октября в столице Таджикистана начал работу саммит «Центральная Азия – Россия». Как уточнили в Кремле, лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана обсудят вопросы укрепления сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, промышленной, логистической, энергетической и других сферах.
Путин прибыл в Душанбе вечером 8 октября с государственным визитом. В его программе – участие во втором саммите «Центральная Азия – Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Также прошел ряд международных встреч. Визит российского лидера продлится до 10 октября, по итогам поездки запланирован пресс-подход.