Нетаньяху призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира, поскольку «он ее заслуживает». Это следует из поста в соцсети X офиса израильского премьера.
9 октября Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.
Камбоджа 7 августа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Fox News сообщал, что 4 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением, что глава Белого дома сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.
Сам Трамп в интервью порталу The Daily Caller говорил, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. По словам американского лидера, для него важна справедливая оценка его заслуг. Он напомнил, что в рамках своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».