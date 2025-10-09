Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нетаньяху призвал дать Трампу Нобелевскую премию мира

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира, поскольку «он ее заслуживает». Это следует из поста в соцсети X офиса израильского премьера.

9 октября Трамп заявил, что Израиль и «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

Камбоджа 7 августа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира за содействие в восстановлении мира на границе государства. Fox News сообщал, что 4 июня американский политик, конгрессмен Бадди Картер обратился в Нобелевский комитет мира с заявлением, что глава Белого дома сыграл «выдающуюся и историческую роль» в прекращении конфликта между Израилем и Ираном.

Сам Трамп в интервью порталу The Daily Caller говорил, что не мечтает о том, чтобы ему присудили Нобелевскую премию мира. По словам американского лидера, для него важна справедливая оценка его заслуг. Он напомнил, что в рамках своего второго президентского срока ему удалось избавить мир от семи конфликтов, что еще «никому не удавалось».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь